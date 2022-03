Felix Uduokhai fehlt dem FCA in der englischen Woche

Der Kampf um den Klassenerhalt geht für den FCA mit dem Start in eine englische Woche in die entscheidende Phase. Ausgerechnet jetzt fällt Felix Uduokhai aus.

Der 24-jährige Innenverteidiger hat sich im Training in dieser Woche eine Oberschenkel-Verletzung zugezogen. Damit fällt er für die Heimspiele gegen seinen Ex-Klub VfL Wolfsburg (So., 15.30 Uhr) und dem FSV Mainz 05 (Mi., 18.30 Uhr) genauso aus, wie für das Gastspiel beim FC Bayern München am 9. April. Der Kicker hatte zuerst darüber berichtet.

Der Pechvogel muss nun ein weiteres Kapitel in seiner Verletztenakte anlegen, die seit der Schlussphase der vergangenen Saison stark angewachsen ist. Gegen Ende der nervenaufreibenden Spielzeit war er nach seiner fünften Gelben Karte gesperrt und musste sich dann einer Sprunggelenks-Operation unterziehen. Den Klassenerhalt musste der neue Trainer Markus Weinzierl ohne den Musterschüler bewerkstelligen.

Uduokhai spielte bei den Olympischen Spielen für Deutschland

Und auch die Vorbereitung auf die neue Saison fand weitestgehend ohne Uduokhai statt. DFB-Trainer Stefan Kuntz hatte ihn für die Olympischen Spiele in Tokio nominiert.

Uduokhai bestritt alle drei Gruppenspiele gegen die Elfenbeinküste, Saudi-Arabien und Brasilien über jeweils 90 Minuten, kehrt nach dem enttäuschenden Gruppenaus früh zurück und stieg fast ohne Erholung in den Bundesliga-Alltag ein.

Nach drei Spieltagen erlitt er dann Ende August einen Sehnen-Anriss im rechten Oberschenkel. Im Lauf der Reha erlitt er die Verletzung noch einmal, eine sogenannte Reruptur. Erst Anfang Dezember war Uduokhai wieder fit. Dann erwischte ihn das Coronavirus. Erst beim Rückrundenauftakt am 8. Januar gegen Hoffenheim stand er nach dem 28. August wieder in der Startelf. Doch es war weiterhin ein Auf und Ab für den U21-Europameister. Denn einen Stammplatz hat er nicht mehr.

Erst beim 1:1 in Dortmund am 27. Februar war er als dritter Innenverteidiger wieder in die Startelf zurückgekehrt. Nicht einmal eine Woche später verletzte er sich beim 1:0-Sieg in Bielefeld am Sprunggelenk, musste nach gut 30 Minuten ausgewechselt werden. Ein MRT zeigte: zwei von drei Bändern sind im rechten Sprunggelenk beschädigt, eine Operation aber nicht nötig. Uduokhai profitierte dann von der Absage des Spiels gegen Mainz und konnte beim 2:3 gegen den VfB nach 65 Minuten den krankeitsbedingt geschwächten Jeffrey Gouweleeuw ersetzen.

Gegen seinen Ex-Klub Wolfsburg wäre er gesetzt gewesen. Im Sommer 2019 zuerst ausgeliehen, verpflichte der FCA das Talent ein Jahr später für sieben Millionen Euro fest vom VW-Klub und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2024 aus.