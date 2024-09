FCA-Ehrenrat Christian Korte tritt zurück

Eigentlich war die „Rot-Grün-Weiße Nacht“ des FC Augsburg auf dem Plärrer nach dem 2:2 gegen Werder Bremen ein rundum gelungenes Event. Cheftrainer Jess Thorup übernahm im Schaller Festzelt den Fass-Anstich höchstpersönlich und es herrschte beste Stimmung. Allerdings nicht überall. So kam es nach Informationen unserer Redaktion zu einem heftigen Wortgefecht zwischen FCA-Präsident Max Krapf und Ehrenratsmitglied Christian Korte.

Der hatte einigen weiblichen Fans Autogramme am Rande der Spielerbox an einem Ordner vorbei arrangieren wollen, was Krapf nicht gefiel. Es kam zum Streit, Korte verließ das Zelt und trat ein paar Tage später als Ehrenrat beim FC Augsburg zurück. Der 58-jährige Korte, der die Kneipe „Brez’n“ am Königsplatz in Augsburg betreibt, hatte seit 2006 verschiedene Ehrenämter beim FCA inne. Sowohl Krapf als auch Korte bestätigten den Vorfall, wollten sich aber weiter nicht dazu äußern.