FCA-Einzelkritik: Ein Bayern-Schreck alleine reicht nicht

Plus Bayern-Schreck Berisha erzielte gegen Bayern München wieder zwei Tore, doch das juckte den Gegner wenig. Warum der Rekordmeister am Ende verdient 5:3 gewann.

Rafal Gikiewicz Im Hinspiel brachte der Torhüter die Bayern-Stürmer mit seinen Paraden zur Verzweiflung. Am Samstag war es umgekehrt. Schon zur Halbzeit hatte Gikiewicz viermal den Ball aus dem Netz holen müssen. Am Ende waren es fünf Gegentreffer, wobei Gikiewicz die wenigste Schuld traf. Note 4,0