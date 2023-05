FC Augsburg

FCA-Einzelkritik: Kapitän Gouweleeuw verdient sich die Bestnote

Jeffrey Gouweleeuw (rechts) in seinem Element. Kampfstark und konsequent verteidigte der FCA-Kapitän nicht nur in dieser Szene gegen den Berliner Jordan Siebatcheu.

Plus Gegen Union Berlin zeigen die Spieler des FC Augsburg eine kämpferisch ansprechende Leistung. Gute Noten erarbeiten sich vor allem die Defensivspieler.

Mit dem 1:0 (0:0) gegen Union Berlin beendet der FC Augsburg seine Sieglosserie in der Fußball-Bundesliga und macht einen gewaltigen Schritt Richtung Klassenerhalt. Garanten des Sieges sind die Abwehrspieler und der Torhüter. In der Offensive wird Dion Beljo stets bedeutender. Die FCA-Spieler in der Einzelkritik:

Tomas Koubek Vertritt weiterhin den an der Schulter verletzten Rafal Gikiewicz - und macht dies mit jedem Spiel überzeugender. Stand in der ersten Hälfte mehrmals im Mittelpunkt, klärte gegen die Berliner Becker und Behrens souverän. Erlebte einen wesentlich ruhigeren Nachmittag nach der Pause, als Union kaum noch in gefährliche Abschlussaktionen kam. Stand erstmals in dieser Saison im Tor bei einem Augsburger Sieg. Note 2,0

