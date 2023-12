FCA-Einzelkritik nach Bremen: Phillip Tietz vergibt die große Chance

Plus Im Augsburger Team überzeugt kaum ein Spieler bei der 0:2-Niederlage in Bremen. Diese Noten haben sich die Akteure verdient.

Die Unbesiegbarkeits-Serie des FC Augsburg ist nach sechs Spielen zu Ende: Gegen Bremen verloren die FCA-Kicker auswärts mit 0:2.

Finn Dahmen Wieder kein Spiel ohne Gegentor, Dahmens Serie geht weiter. In Hälfte eins wehrte er zwei Fernschüsse ab, beim Gegentreffer aus wenigen Metern hatte er keine Abwehrchance. Gleiches zählt für das 0:2, als er erneut einen Kopfball passieren lassen musste. Sonst musste er häufiger Kopf und Kragen riskieren, um Bremer Chancen zu verhindern. Note 3