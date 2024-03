FC Augsburg

FCA-Einzelkritik gegen Darmstadt: Dreimal Note eins in der Offensive

Plus Beim 6:0 zeigen wenig überraschend die Angreifer die besten Leistungen aufseiten des FC Augsburg. Diese Noten bekommen die Spieler beim historischen Auswärtssieg.

Von Johannes Graf

Mit einem Erfolg in Rekordhöhe hat der FC Augsburg den Tabellenletzten SV Darmstadt 98 bezwungen. 6:0 (5:0) siegte die Mannschaft von Trainer Jess Thorup in der Fußball-Bundesliga, schon vor der Pause hatte sie fünfmal getroffen. Diese Noten verdienen sich die Spieler in der Einzelkritik.

Finn Dahmen: Ging angesichts der Fülle eigener Tore fast unter: Erstmals blieb der Torhüter in der laufenden Bundesligasaison ohne Gegentreffer. Bis auf eine gute Fußabwehr musste er nicht allzu viel dafür tun, weil Darmstadt harmlos im Angriff agierte. Als er gefordert war, war er zur Stelle. Glanztaten waren indes nicht nötig. Note 3,0

