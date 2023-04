FC Augsburg

08:32 Uhr

FCA-Einzelkritik nach Köln-Debakel: Mit vier Fünfern ist die Versetzung gefährdet

Plus Beim 1:3 gegen den 1. FC Köln können die Ausfälle nicht kompensiert werden, aber auch Stammspieler des FC Augsburg patzen. Der FC Augsburg in der Einzelkritik.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Rafal Gikiewicz Bis zuletzt war nicht klar, ob die Schulter einen Einsatz zulassen würde. Darum wärmte sich der FCA auch mit drei Torhütern auf. Sah beim 0:2 nicht gut aus, als er beim, zugegebenermaßen scharfen, Schuss von Eric Martel einfach nicht schnell genug seine Beine zusammenbrachte. Auch beim 1:3 schien Gikiewicz nicht ganz unbeteiligt. Alles in allem ein gebrauchter Tag, an dem Gikiewicz auch in anderen Szenen unsicher und nicht richtig fit wirkte. Ehrenwert, dass er trotz lädierter Schulte spielte, aber wenn sie ihn behinderte, dann hätte er lieber passen sollen. Note 5,0

Robert Gumny Der Rechtsverteidiger durchläuft gerade ein veritables Formtief. Er hatte vor allem in der ersten Hälfte große Probleme mit seiner Defensivarbeit. Beim 0:1 fehlte die klare Absprache mit Elvis Rexhbecaj und beim 1:3 ließ er Torschütze Linton Maina zu viel Platz, orientierte sich zu sehr Richtung Ball als zum Gegner. An guten Tagen präsentiert er sich wie ein polnischer Nationalspieler, an schlechten hat er kein Bundesliga-Niveau. Am Samstag war es ein schlechter Tag, der nach 65 Minuten frühzeitig endete. Note 5,0

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

