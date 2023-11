FC Augsburg

07:30 Uhr

FCA-Einzelkritik: Torhüter Dahmen verdient sich die beste Note

1. FC Union Berlin - FC Augsburg 25.11.2023, Berlin: Fußball, Bundesliga, 1. FC Union Berlin - FC Augsburg, 12. Spieltag, An der Alten Försterei. Finn Dahmen (2.v.l.), Torwart vom FC Augsburg, hält den Elfmeter von Berlins Robin Knoche. Foto: Andreas Gora/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. +++ dpa-Bildfunk +++

Plus Beim Unentschieden gegen Union Berlin überragt der Schlussmann. Darüber hinaus: viel Durchschnitt. Die Bewertung der Spieler des FC Augsburg.

Von Johannes Graf Artikel anhören Shape

Ein spätes Gegentor verhindert den Auswärtssieg des FC Augsburg bei Union Berlin. Letztlich muss sich der Fußball-Bundesligist mit einem 1:1 (1:0)-Unentschieden und einem Punkt begnügen. Herausragend ist die Leistung des Torhüters. Andere Spieler zeigen zwei unterschiedliche Gesichter.

Finn Dahmen Stand kurz vor seinem ersten Zu-Null-Spiel im Trikot des FCA, ehe Unions Volland dieses zunichtemachte. Hielt an diesem Tag, was zu halten war. Riskierte im Wortsinn Kopf und Kragen. Ließ sich nicht einmal per Strafstoß überwinden. Rettete Augsburg einen Punkt. Note 1,5

