FCA-Einzelkritik: Vargas wird zum tragischen Helden

Plus Mit einem turbulenten Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach startet der FC Augsburg in die Bundesligasaison. Diese Noten verdienen sich die Spieler beim 4:4-Auftakt-Spektakel.

In einem wilden Spiel trennen sich der FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach mit 4:4 (3:3). Ruben Vargas ist der tragische Held, der erst den vermeintlichen Siegtreffer erzielt, dann unfreiwillig für den Ausgleich in der Nachspielzeit sorgt.

Finn Dahmen Soll auf lange Sicht als Stammkraft zwischen den Pfosten den Rückhalt geben. Hatte reichlich Glück, dass sein Fehler in der ersten Hälfte nicht im zweiten Gegentreffer endete. Hätte mit etwas Glück einen der vier Gegentreffer verhindern können und wäre der Held gewesen, hätte er den Strafstoß zum 4:4 verhindert. Note 3,0