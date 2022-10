FC Augsburg

FCA-Fans feiern im DFB-Pokal mit Pyro: Das wird teuer für den Verein

Plus Die Ultras des FC Augsburg sorgen mit den anderen Fans für eine einmalige Pokalatmosphäre. Dabei präsentieren sie eine zweiteilige Choreo. Allerdings mit Pyrotechnik.

Von Robert Götz

Die WWK-Arena präsentierte sich am Mittwochabend zur besten Fernsehzeit als eine Tollhaus. Trainer Enrico Maaßen hat mit seinem kämpferischen Offensiv-Fußball die Zuneigung der FCA-Fans zurückerobert. "Die Stimmung war unfaßbar", freute sich FCA-Stürmer Florian Niederlechner. Trotz der 2:5-Niederlage gegen den FC Bayern München wurden er uns seine Mitspieler über die 90 Minuten von den FCA-Fans angefeuert. Und da auch die Bayern-Fans in der ausverkauften WWK-Arena immer zahlreich anzutreffen sind, entwickelte sich eine tolle Pokal-Atmosphäre. Auch weil die Ultra-Szene des FCA für diesen besonderen Pokalabend eine Choreo vorbereitet hatte. Was etwas verwunderte. Hieß es doch zu Beginn der Saison, dass alle Choreos aufgrund von Brandschutzbestimmungen vom Verein abgenommen werden müssten. Dies lehnte die Szene ab. Doch anscheinend nahm man es bei der Umsetzung der Vorgaben nicht so genau.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

