FCA-Fans zünden in Mainz Pyrotechnik, Verein ist wegen möglicher Strafe verärgert

Im Stadion in Mainz wurden im FCA-Fanblock Pyros gezündet und Feuerwerksraketen abgeschossen. Eine Show, die dem Bundesligisten eine saftige Geldstrafe einbringen wird.

Vor Anpfiff der Bundesligapartie gegen den FSV in der Mainzer Mewa-Arena hatte die FCA-Fankurve das Stadionpublikum noch mit einer kulturellen Hommage beeindruckt. "Wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren" – so zitierten die FCA-Ultras auf einem ausgerollten Transparent den berühmten Augsburger Schriftsteller Bert Brecht. Passend zum gerade in seiner Heimatstadt laufenden Brechtfestival.

