FC Augsburg

18:30 Uhr

FCA: Fragezeichen hinter Einsatz von Iago

Plus Die Nichtabstiegsfeier beim FC Augsburg wurde verschoben, nachgeholt werden soll diese am Sonntag. Warum der FCA schon vor Anpfiff gerettet sein kann. Gerüchte über Neuzugang von RB Leipzig.

Von Johannes Graf

Wer weiß, welchen Charakter dieses Auftakttraining der Woche hätte haben können. Letztlich hätte sogar ein Punkt gegen den 1. FC Köln gereicht, um den Ligaerhalt in der Fußball-Bundesliga perfekt zu machen. Feiern auf Ibiza? Warum nicht. Doch nach dem 1:4 gegen Köln gab es für die Spieler des FC Augsburg keinen Anlass für Ausgelassenheit. Stattdessen: volle Konzentration auf die Partie bei RB Leipzig (Sonntag, 19.30 Uhr/DAZN). Der Bundesligist gibt sich nicht ganz so zugeknöpft wie in der jüngeren Vergangenheit. Zumindest in der ersten Einheit dieser Woche dürfen Medienvertreter dabei sein. Können sich einen Überblick über die Mannschaft verschaffen, die gegen Köln so enttäuscht hatte.

