FCA gegen Köln ohne seinen Topstürmer: Jensen spielt für den verletzten Berisha

FCA-Trainer Enrico Maaßen muss gegen Köln wieder umbauen und stellt Dion Beljo einen neuen Sturmpartner zur Seite. Ansonsten vertraut der Trainer gegen auf die bewährte Startaufstellung.

Nach den zwei späten wie unglücklichen Unentschieden gegen Schalke (1:1) und Wolfsburg (2:2) will der FC Augsburg in einem Bundesliga-Duell endlich wieder drei Punkte einfahren, doch erneut muss Trainer Enrico Maaßen im ausverkauften Heimspiel gegen den 1. FC Köln seine Mannschaft gezwungenermaßen umbauen. Ausgerechnet sein erfolgreichster FCA-Torschütze, Neu-Nationalspieler Mergim Berisha, hat sich für diese wichtige Partie abgemeldet. Der 24-Jähirge hat immer noch Schmerzen im Knöchel, nachdem er in der Partie gegen Wolfsburg umgeknickt war. Als Berisha-Ersatz an der Seite von Diona Beljo erhält der Finne Fredrik Jensen den Vorzug vor Winterneuzugang Irvin Cardona, der es einmal mehr nicht in die Startelf schaffte.

Stammtorwart Gikiewicz ist rechtzeitig fit geworden

Immerhin kann Maaßen auf seinen Stammkeeper Rafal Gikiewicz zurückgreifen, was am Freitag noch unklar war. Gikiewicz hatte am Donnerstag wegen Schulterproblemen nur individuell trainiert, erst am Samstagmorgen entschied sich, dass er doch auflaufen kann. In der Abwehr vertraut Maaßen auf sein bewährtes Personal mit der Vierer-Abwehrkette Gumny, Bauer, Kapitän Jeffrey Gouweleeuw, der seinen Magen-Darm-Infekt auskuriert hat, sowie Iago. Auf den Außen bleiben Vargas und Maier gesetzt, im Zentrum Arne Engels und Elvis Rexhbecaj. Weiterhin nach seiner Roten Karte gesperrt ist Ermedin Demirovic, auch Mads Pedersen, der gegen Wolfsburg seine fünfte gelbe Karte kassiert hatte, muss pausieren. Verletzt fehlen weiterhin Niklas Dorsch, André Hahn und Kelvin Yeboah.

„Es ist nichts Neues, dass uns wichtige Spieler wegbrechen, das haben wir immer wieder“, hatte Maaßen im Vorfeld der Bundesliga-Partie ein wenig mit der Ausfallliste gehadert, aber auch betont, wie sehr er seinem Kader vertraut. Seit Anfang des Jahres hat der FCA im heimischen Stadion in jedem Spiel gepunktet. Das soll auch gegen Köln so weitergehen. Zumal es beim Gegner gerade nicht so rund läuft. Seit sechs Spielen ist das Team von Trainer Steffen Baumgart nun ohne Sieg. Unterstützt wird sein Team in der ausverkauften WWK-Arena von rund 3300 Gästefans.

