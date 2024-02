FC Augsburg

FCA gegen Mainz in der Einzelkritik: Torwart patzt, Vorderleute können nicht helfen

Plus Die Augsburger zeigen beim 0:1 in Mainz eine schwache Leistung. Fast hätte es am Ende dennoch zu einem Punkt gereicht. Diese Noten haben sich die FCA-Spieler verdient.

Von Marco Scheinhof

Torwart Finn Dahmen hatte bei Spiel des FC Augsburg gegen Mainz am Samstag eigentlich nur einen Plan: Endlich einmal ohne Gegentor bleiben. Er misslang. Stattdessen verlor der FCA in Mainz mit 0:1. Dementsprechend schlecht fällt auch Dahmens Bewertung in diesem Spiel aus. Wirklich gut schneidet allerdings keiner der FCA-Spieler ab. Mit einer Ausnahme.

Finn Dahmen Bei seiner Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte hatte sich der Torwart viel vorgenommen – am Ende aber verließ er Mainz traurig. Weil er mal wieder gepatzt hatte vor dem 0:1. Wenig später hatte er Glück, dass der Ball nach einem von ihm verschuldeten Elfmeter gegen den Pfosten sprang. In Hälfte zwei hatte er noch einige gute Paraden, die aber halfen nicht mehr. Note 5

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

