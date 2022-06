FC Augsburg

FCA gegen TSV Schwaben: Augsburg freut sich mal wieder auf ein Derby

Plus Am Dienstag treffen Fußball-Bundesligist FC Augsburg und der Bayernligist TSV Schwaben Augsburg in einem Freundschaftsspiel aufeinander. Wie es dazu kam.

Von Herbert Schmoll

Vor fast 22 Jahren, genauer gesagt am 25. November 2000, fand das letzte Augsburger Fußball-Derby um Punkte zwischen dem FC Augsburg und dem TSV Schwaben statt. Damals siegten die Schwaben im Rosenaustadion völlig überraschend mit 2:1. Seit diesem regnerischen Herbsttag haben sich die sportlichen Wege der beiden Klubs allerdings getrennt. Der FCA spielt seit 2011 in der Bundesliga, die Schwaben haben immerhin wieder den Sprung in die Bayernliga geschafft. Am Dienstag, 28. Juni (19 Uhr/Rosenaustadion), stehen sich die beiden Teams nun wieder einmal gegenüber. Natürlich nicht in einem Pflichtspiel um Punkte oder im Pokal wie Anfang der 2000er Jahre, sondern in einem Freundschaftsspiel.

