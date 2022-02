Die Zahl der Konkurrenten, die noch einzuholen sind, wird geringer

Der FC Augsburg gönnt Borussia Mönchengladbach enormen Platz im eigenen Strafraum. Im Abstiegskampf wird es immer schwerer für die Mannschaft von Markus Weinzierl.

Als Stefan Reuter in den Katakomben des Borussia-Parks bei der Analyse der 2:3-Niederlage des FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach zum Sprechen kommt, kann der Sport-Geschäftsführer des FCA nicht mehr ruhighalten. „Sehen Sie“, sagt er, „so eng muss man in der eigenen Box am Mann stehen, man muss den Körperkontakt suchen“ und drängt sich ganz eng an seinen Pressesprecher. Der 55-Jährige weiß, von was er spricht. Er hat 502 Bundesliga-Spiele absolviert, war Welt- und Europameister und er ist – egal ob als Spieler oder als Manager – noch nie abgestiegen.

FCA-Spieler stehen bei den Gladbach-Angriffen Spalier

Ob er seinen Titel als „Mister Unabsteigbar“ auch nach dieser Saison noch trägt? Diese Frage wird sich wohl erst im Mai entscheiden, so unkonstant spielt seine Mannschaft in dieser Saison. Dabei hatte man sich beim FCA nach dem überzeugenden 2:0-Heimsieg gegen Union Berlin auf dem richtigen Weg gesehen. In der Länderspielpause hatte man die 1:5-Pleite in Leverkusen aufgearbeitet, den Berliner Höhenfliegern zu Hause die Flügel ordentlich gestutzt. Jetzt sollte erstmals in dieser Saison der zweite Sieg in Folge gelingen. Und was passierte? Bei allen drei Toren von Kouadio Kone (30.), Jonas Hofmann (46.) und Rami Bensabini (67.) kamen die Borussen-Spieler im Strafraum frei zum Abschluss, standen die FCA-Spieler teilweise Spalier.

„Das Problem war heute, dass wir unseren 16er zu fahrlässig verteidigt haben, dass wir die Flanken nicht verhindern konnten und den Gegner drei Tore erzielen lassen, weil wir in der Box-Verteidigung in der Mann-Orientierung nachlässig waren“, versuchte FCA-Trainer Markus Weinzierl angesäuert die Niederlage zu erklären.

Zwei FCA-Tore durch Iago und Alfred Finnbogason reichen nicht

Die beiden Tore zum 1:2 (55.) durch Iago und durch Alfred Finnbogason (90.+3) zeugten zwar davon, dass die erlaubten 10.000 Zuschauer – darunter rund 100 FCA-Fans – ein munteres Bundesligaspiel gesehen hatten, dass durchaus für den FCA etwas drin gewesen wäre. Am Ende aber waren sie umsonst.

„Wir hatten richtig gute Chancen, aber wir haben zu fahrlässig im Strafraum verteidigt, wir waren da nicht gierig, nicht griffig genug“, bilanzierte Stefan Reuter sichtlich genervt. Beispielhaft dafür stand das 0:2 nach nur 27 Sekunden in der zweiten Hälfte. „Das 0:2 ist tödlich in der ersten Minute in der zweiten Halbzeit. Das muss man resoluter klären und dann haben wir in der Box keine Zuordnung“, sagte Manager Reuter.

Dabei schienen die Vorzeichen für eine kleine FCA-Erfolgsserie gut zu sein, denn die Borussia hat mit der schwersten Sinnkrise seit Jahren zu kämpfen. Als Europokal-Anwärter in die Saison gestartet, sieht die Realität im Februar ganz anders aus. Manager Max Eberl, der Erfolgsarchitekt, hatte nervlich angeschlagen seinen Job an den Nagel gehängt und nach vier Heimniederlagen in Folge hatte die Borussia nur noch einen Punkt Vorsprung vor dem FCA. Doch anstatt an den Gladbachern vorbeizuziehen, musste FCA-Trainer Weinzierl bei der Pressekonferenz die Worte aus dem Mund seines Kollegen Adi Hütter mit versteinerter Miene hören, die er selbst gerne gesagt hätte: „In der Situation, in der wir uns befinden, ist es ein absoluter Befreiungsschlag für uns.“

Druck auf den FC Augsburg wächst mit nur 22 Zählern weiter

Gladbach hat sich vorerst mit 26 Punkten aus dem gröbsten Schlamassel gezogen, der FCA steckt mit 22 Zählern mitten drin. Jetzt muss man sich wieder einmal auf die Heimspiele konzentrieren. Da stehen mit dem SC Freiburg (19. Februar) und Borussia Dortmund (27. Februar) zwei hintereinander auf dem Terminplan. Der Druck wächst. Schon längst hat Reuter seine Saisonwünsche auf das Minimum zurückgefahren. Hatte er im Sommer dem Kicker gegenüber noch erklärt: „Wir waren zuletzt Dreizehnter, davor zweimal Fünfzehnter – das ist gefährlich. Die Zielsetzung in dieser Saison ist klar: Wir wollen früher die Klasse sichern und ein anderes Gesicht zeigen“, sagt er jetzt: „Hertha und Bielefeld sind die beiden Teams, die wir jetzt noch im Visier haben. Wir wollen am Ende drei Mannschaften hinter uns lassen. Es gibt definitiv keine andere Zielsetzung mehr.“

Mönchengladbach: Sommer – Ginter, Friedrich, N. Elvedi – Lainer (84. Herrmann), Koné (85. Kramer), Neuhaus, Bensebaini (85. Netz) – J. Hofmann, Pléa (90.+1 Scally) – Embolo (80. Thuram) Augsburg Gikiewicz – Framberger, Gouweleeuw, Oxford, Iago – Dorsch, Moravek (63. Pedersen) – An. Hahn (78. Zeqiri), Vargas (68. Sarenren-Bazee) – Niederlechner (63. Pepi), Gregoritsch (68. Finnbogason) Tore 1:0 Koné (30.), 2:0 J. Hofmann (46.), 2:1 Iago (55.), 3:1 Bensebaini (67.), 3:2 Finnbogason (90.+3) Zuschauer 10.000 Schiedsrichter Tobias Welz (Wiesbaden)