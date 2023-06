FCA holt Marinko Jurendic als Sportdirektor

Neben Stefan Reuter wird künftig der 45-jährige Schweizer die sportliche Weiterentwicklung des FCA vorantreiben. Der baldige FCA-Funktionär bringt eine interessante Vita mit.

Der FC Augsburg hat entschieden, sich im sportlichen Entscheiderkreis breiter aufzustellen. Bislang trug Stefan Reuter als Geschäftsführer Sport die alleinige Verantwortung beim Fußball-Bundesligisten, künftig wird ihm ein Sportdirektor zur Seite stehen. Den Namen dürften bislang nur Experten kennen, doch allein Vita und Erfolge wecken Interesse. Wie der FCA inzwischen offiziell bestätigt hat, holt er Marinko Jurendic vom FC Zürich. Der Funktionär erhält einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Mit seiner Expertise soll Jurendic Strategien und Strukturen entwickeln, um sportlich Fortschritte zu machen. Als rechte Hand bringt Jurendic Heinz Moser mit, der ebenfalls beim FC Zürich angestellt war. Moser soll eine stärkere Verzahnung zwischen Nachwuchs und Profibereich ermöglichen und wird ebenfalls eine neue Stelle bekleiden. Und zwar die als "Leiter Entwicklung".

Jurendic, 45 Jahre alt, geboren in Gradacac (Bosnien-Herzegowina), wuchs bei seiner Großmutter auf, zog danach in die Schweiz. Er war ein ordentlicher Fussballer, beendete aber zuerst das Lehrerseminar, ehe er ein paar Jahre als Profi unterwegs war. Mit Thun stieg er 2002 in die Super League auf, ehe er zu Winterthur wechselte. Weggefährten stufen ihn als einen nachdenklichen Kollegen ein, der Entscheidungen hinterfragte. Bereits mit 28 Jahren musste er seine Profikarriere beenden, weil Hüfte und Leiste Berufssport unmöglich machten. Sein BWL-Studium schloss er nicht ab, weil er sich umorientierte. 2006 lernte er den Unternehmer und FDP-Politiker Otto Ineichen kennen, wurde dessen persönlicher Mitarbeiter und engagierte sich unter anderem in der Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

2022 war Marinko Jurendic mit dem FC Zürich Meister in der Schweiz

Dem Fußball blieb er aber immer treu. Er absolvierte die Trainerausbildung, arbeitete nebenbei bei Schweizer Vereinen und beim Verband (SFV). 2018 erlangte Jurendic die Uefa-Pro-Lizenz und wechselte zum Erstligisten FC Zürich, bei dem er die U21-Mannschaft übernahm und coachte. Zugleich war er, selbst in seiner Karriere als Angreifer tätig, Stürmertrainer in der Profimannschaft sowie in der Academy. Im August 2020 beförderte der Klub Jurendic zum Sportchef. Und das mit Erfolg. Mit dem FC Zürich und dem deutschen Trainer André Breitenreiter wurde er 2022 überraschend Meister. Die jüngste Spielzeit beendete Zürich auf Platz acht. Jurendic, der in Schweizer Medien als kühl und emotionslos beschrieben wird, hatte eine junge, hungrige Mannschaft geformt. Nun soll er beim FC Augsburg Ähnliches bewerkstelligen.

Zugleich soll die Nachwuchsförderung noch mehr Beachtung finden und die Durchlässigkeit zwischen Profibereich und dem eigenen Unterbau im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) erhöht werden. Heinz Moser dient in seiner Funktion als Leiter Entwicklung als Bindeglied, wird sich folglich eng mit NLZ-Cheftrainer Claus Schromm austauschen. Moser und Jurendic kennen sich seit Jahren, sie spielten zusammen beim FC Thun und arbeiteten beide beim SFV. Moser wird ähnlich beschrieben wie Jurendic. Zurückhaltend, aber konsequent in der Umsetzung der eigenen Philosophie.

Lesen Sie dazu auch