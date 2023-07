FC Augsburg holt Sturmtalent Lucas Ehrlich aus Dresden

Der FC Augsburg nimmt ein Talent unter Vertrag: Wie der Verein mitteilte, kommt der 19-jährige Lucas Ehrlich aus Dresden. Sein Abgang in Sachsen war nicht geräuschlos.

Der FC Augsburg hat sich die Dienste eines vielversprechenden Talents gesichert: Wie der Verein mitteilt, wird der 19-jährige Lucas Ehrlich ablösefrei von Dynamo Dresden kommen. Der Angreifer erhält beim FCA einen Lizenzspielervertrag bis zum 30. Juni 2027 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Vorerst ist Ehrlich bei der Regionalliga-Mannschaft Augsburgs eingeplant und soll zunächst über die U23 an die Profimannschaft herangeführt werden. Daher bereitet sich der 19-Jährige in den kommenden Wochen mit der U23 auf die neue Saison in der Regionalliga Bayern vor. Mit der ersten Mannschaft von Dresden, die in der 3. Liga auf Platz 6 abschloss, war Ehrlich im Winter noch mit im Trainingslager in Belek mit dabei.

Ehrlich über den Wechsel zum FCA: "Will mich in jedem Training beweisen"

In der vergangenen Saison in der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost kam der 1,95 Meter große Stürmer auf neun Tore und zwei Assists in 15 Spielen. Über seinen Wechsel zum FCA freut sich der Teenager, wie er in der Stellungnahme des Vereins zitiert wird: "Ich bin sehr glücklich über meinen Wechsel nach Augsburg. Die Verantwortlichen haben mir eine gute Perspektive für meine Entwicklung aufgezeigt. Ich will mich nun in jedem Training und in jedem Spiel beweisen und meine Chance suchen, um mir durch harte Arbeit meinen Traum von der Bundesliga zu erfüllen."

Ehrlich kann nicht nur im Sturmzentrum, sondern auch auf beiden Flügelpositionen zum Einsatz kommen. Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA, sagte zur Verpflichtung: "Mit Lucas Ehrlich konnten wir ein weiteres vielversprechendes Talent für den FC Augsburg gewinnen. Als großgewachsener und abschlussstarker Angreifer verfügt er über großes Potenzial und wir sind sicher, dass er seinen Weg gehen wird. Wir werden Lucas aber die nötige Zeit geben, damit er sich in Ruhe bei uns weiterentwickeln kann."

Ehrlich hatte Dresden wegen fehlender Wertschätzung kritisiert

Ehrlichs Abgang in Dresden war nicht komplett geräuschlos: Beim 4:1-Sieg der Dresdner U19 im Landespokalfinale gegen RB Leipzig Anfang Juni schoss Ehrlich ein Tor. Beim Torjubel zog er sein Trikot hoch und ließ sich mit einem T-Shirt ablichten, auf dem er den Verein wegen fehlender Wertschätzung, Dankbarkeit und Kommunikation kritisierte. Hintergrund: Weil Dresden keine U23 hat, ist für die meisten der A-Jugendlichen bei den Sachsen nach dem Ende der Juniorenzeit Schluss. Bei Dynamo hatte man sich angesichts der Kritik des Jugendlichen verwundert gezeigt. (eisl)

