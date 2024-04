FCA II zeigt in Aubstadt Mentalität

In der Regionalliga holt die U23 des FC Augsburg einen Punkt. Mit dem 1:1 ist FCA-Trainer Tobias Strobl zufrieden, weil seine Mannschaft einen Rückstand in Unterzahl aufholt.

Die zweite Mannschaft des FC Augsburg hat sich in der Regionalliga Bayern nach der Winterpause auf Unentschieden spezialisiert. Das 1:1 beim TSV Aubstadt war schon das fünfte Remis der Fußballer im Frühjahr. Doch mit dieser Punkteteilung konnte das Team von Trainer Tobias Strobl gut leben, denn beim Tabellendritten in Unterfranken kamen die Schwaben in Unterzahl noch zum 1:1-Ausgleich. Rasoulinia sah in der 70. Minute nach einem Fehler und einer Notbremse die Rote Karte. "Meine Mannschaft hat eine gute Mentalität gezeigt", freute sich der Augsburger Coach nach der Partie.

Vor 584 Zuschauern waren die Aubstädter in den ersten 45 Minuten zwar optisch überlegen, der Abwehrverbund des FC Augsburg stand jedoch sicher und ließ wenig Torchancen zu. Nach der Pause fanden die Hausherren schneller ins Spiel und gingen in der 51. Minute durch Martin Thomann mit 1:0 in Führung. Die Gäste aus Augsburg bemühten sich zwar, mussten ab der 70. Minute jedoch nach dem Platzverweis für Innenverteidiger Rasoulinia mit einem Spieler weniger auskommen. Der eingewechselte Moritz Kaube zeigte dann seine Qualitäten und erzielte mit einem schönen Heber aus 16 Metern in der 85. Minute den 1:1-Endstand. "Letztlich war dieser Punkt auch verdient", bilanzierte Trainer Strobl. Mit nun 39 Punkten bleiben die Fuggerstädter auf Rang neun in der Tabelle. Am Samstag (14 Uhr) gastiert die SpVgg Ansbach in der Rosenau.

FCA II Lubik – Bell, Haimerl, Rasoulinia, Rathgeber – Cabrera (73. Kaube.), Lindermeir (54. Prodanovic) – Taseski, Hofgärnter, Hausmann (59. Deger) – Japaur (73. Kücüksahin)

Tore 1:0 Thomann (51.), 1:1 Kaube (85.) Schiedsrichter Schreiner (Reichenberg) Rote Karte Rasoulinia (FCA/70./Notbremse) Zuschauer 584