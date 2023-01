FC Augsburg

vor 56 Min.

FCA im Trainingslager angekommen – im Gepäck: ein Neuzugang und Spekulationen

Plus Die Spieler des FC Augsburg sind dieses Jahr in Spanien im Trainingslager. Die Reise war lang, die Bedingungen sind perfekt. So sind die Fußballer untergebracht.

Von Marco Scheinhof

Geduld ist gefragt. Leicht fällt das nicht. Die Anreise des FC Augsburg ins Trainingslager nach Spanien verzögert sich. Warten im Flugzeug, weil noch Gepäck ausgeladen werden muss. Um mehr als eine Stunde verzögert sich der Start. Um 12.40 Uhr hebt schließlich die Swiss-Maschine LX 2174 von Zürich ab. Torwart Rafal Gikiewicz versucht, die Stimmung hoch zu halten. Er scherzt viel. Andere Spieler schauen auf ihren Mobilgeräten einen Film oder spielen Florian Niederlechner wie und Daniel Caligiuri Karten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

