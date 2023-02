FC Augsburg

17:16 Uhr

FCA in Berlin: Warum Maaßen trotz Personalsorgen zuversichtlich ist

Enrico Maaßen hofft auf einen wichtigen Auswärtssieg am Samstag bei Hertha BSC.

Plus Die Augsburger treten am Samstag bei Hertha BSC an. Es ist eine ganz bedeutsame Partie. Ausgerechnet jetzt fehlen dem FCA zwei Stammspieler.

Von Marco Scheinhof

Enrico Maaßen wich aus. Zumindest ein bisschen. Natürlich, das gab er zu, sei das Spiel am Samstag ein wichtiges. Ein ganz wichtiges sogar. Aber das bislang wichtigste der Saison? Da griff der Trainer des FC Augsburg auf eine Floskel zurück. "Das wichtigste ist immer das nächste Spiel", sagte Maaßen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

