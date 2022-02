FCA in der Einzelkritik: Die Profis träumen im Abstiegskampf vor sich hin

Plus Mangelnden Einsatz kann man den FCA-Spielern nach dem 2:3 gegen Borussia Mönchengladbach nicht vorwerfen. Gouweleeuw und Dorsch waren jedoch kaum eine Stütze.

Rafal Gikiewicz: Der Torhüter war der einsamste FCA-Spieler auf dem Platz. So alleine ließen ihn seiner Mitspieler bei den Gegentoren. Rettete nach dem 1:3 einige Male mit tollen Paraden. Hatte aber ein paar Probleme bei der fußballerischen Ballbehandlung. Note 3,0