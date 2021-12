FC Augsburg

08:56 Uhr

FCA in der Einzelkritik: Dorsch zeigt seine beste Leistung

Plus Köln verliert sein erstes Heimspiel in der Saison, der FC Augsburg überzeugt trotz personeller Probleme. Die Spieler in der Einzelkritik.

Von Marco Scheinhof

Dorsch ist endgültig beim FCA angekommen. Der Mittelfeldspieler zeigt seine beste Leistung im Augsburger Trikot. Und das nicht nur wegen seines sehenswerten Tores. Kämpferisch überzeugen alle Spieler.

