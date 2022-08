FCA in der Einzelkritik: Gikiewicz wehrt sich, Demirovic trifft sehenswert

Plus Auch gegen Mainz zählt der Torwart zu den stärksten Augsburger Spielern und hält sogar einen Strafstoß. Diese Note verdienen sich die FCA-Akteure.

Lange herrschte Gleichstand zwischen dem FC Augsburg und dem FSV Mainz – bis zur buchstäblich letzten Sekunde. Beide Mannschaften legten gleichmaßen auf sichere Defensive wert. Doch der entscheidende Treffer durch Sung Lee war umstritten: Ihm war eine Ecke vorausgegangen, bei der der Ball nicht geruht haben soll. Doch ohne Konsequenz: Es blieb beim Entstand von 1:2.