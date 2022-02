FCA in der Einzelkritik: Nur laufen, kämpfen und wollen reicht nicht

Plus Zwar enttäuschen die FCA-Profis bei der 1:2-Niederlage gegen den SC Freiburg nicht unbedingt. Aber um in der Bundesliga zu bestehen, muss mehr kommen.

Rafal Gikiewicz: Sein Privatduell mit dem Freiburger Wooyeong Jeong gewann er. Auch sonst zeigte der Torhüter einige gute Paraden, aber auch wieder einmal Schwächen, wie vor dem 1:2. So versprüht der 34-Jährige derzeit nicht die von ihm gewohnte und auch eingeforderte Zuverlässigkeit und Ruhe. Ein stabiler Rückhalt ist er derzeit nicht. Note 4,0