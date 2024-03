FC Augsburg

FCA-Kapitän Demirovic mit Kampfansage: "Kein Gegner, vor dem wir Angst haben"

FCA-Kapitän Ermedin Demirovic sendet eine Kampfansage an die Konkurrenz: "Es gibt in dieser Liga keinen Gegner, vor dem wir Angst haben müssen."

Plus Gegen Heidenheim zeigt der FC Augsburg kein berauschendes Spiel, aber eines, das die Entwicklung bestätigt. Sportdirektor Jurendic will bei der Euphorie "nichts bremsen".

Von Florian Eisele

FCA-Kapitän Ermedin Demirovic war sichtlich froh, dass sein Arbeitstag zu Ende war. "Ich mag es ja körperlich, aber das heute war schon eine Nummer. Jetzt brauche ich erst mal die Eistonne", sagte er nach Abpfiff des 1:0-Sieges gegen den 1. FC Heidenheim. Der erfüllte alle Kriterien, die gemeinhin an eine Partie angelegt werden, das mit "Arbeitssieg" umschrieben ist: wenig Torchancen, wenig spielerische Höhepunkte und dafür viele, viele Zweikämpfe. Dass die auch Spaß machen können, zeigte nicht zuletzt Demirovic selbst, als er Mitte der zweiten Halbzeit eine Flanke des Heidenheimer Außenstürmers Jan-Niklas Beste weit in der eigenen Hälfte klärte – und sich dafür selbst mit der Becker-Faust feierte.

Der Sieg selbst sei hingegen einer gewesen, der die Entwicklung der Mannschaft bestätigte. "Wir spielen nun erwachsener. Wir schaffen es auch, solche Drecksspiele über die Ziellinie zu bringen", befand Demirovic. Das sah auch der Sportdirektor des FCA, Marinko Jurendic, so. Kein Spiel zum Zungeschnalzen sei es gewesen, aber "solche Spiele muss man erst mal gewinnen, wenn man eine Serie haben will." Bezeichnend, dass ein Abwehrspieler in dieser Partie das einzige Tor schoss: Jeffrey Gouweleeuw traf nach 22 Minuten nach einer Ecke zum einzigen Treffer. "Ein Tor von mir kommt nicht so oft vor, jetzt war es mal wieder an der Zeit." Das letzte Mal war das im April 2022, damals steuerte der Niederländer ein Tor zum 2:1-Sieg gegen Mainz bei.

