FCA-Kapitän Demirovic: "Nicht viel reden, sondern machen"

Ermedin Demirovic möchte mit dem FC Augsburg in dieser Spielzeit weiterhin positiv überraschen.

Plus Die Zukunft von Ermedin Demirovic scheint ungewiss. Unter anderem soll sich Eintracht Frankfurt für den Angreifer des FC Augsburg interessieren. Was der Kapitän zu einer möglichen Teilnahme am Europapokal sagt.

Von Johannes Graf

Schiedsrichter Martin Petersen hatte soeben die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg abgepfiffen. 1:3 hatten die Gäste in dieser als "Spiel um Europa" deklarierten Begegnung verloren. Für Augsburgs Kapitän Ermedin Demirovic war die Sache mit dem Schlusspfiff jedoch nicht erledigt. Gemeinsam mit Abwehrspieler Jeffrey Gouweleeuw wurde der Angreifer beim Schiedsrichter vorstellig. Etliche Entscheidungen hatten Demirovic nicht gepasst, unter anderem seine Gelbe Karte nach rund einer Stunde. Schon da hatte sich der 26-Jährige kaum beruhigen lassen. Wild gestikulierend stand der bosnische Nationalstürmer also vor Petersen. Um Schlimmeres zu verhindern, schaltete sich gar FCA-Trainer Jess Thorup ein, der seine Spieler vom Schiedsrichter wegzog.

Später begründete Demirovic seine Aufregung. Er meine es "nicht böse", ganz allgemein bescheinigte er dem Unparteiischen aber "keine gute Leistung". Das hätte er Petersen wissen lassen. "Wir Spieler hören auch nach dem Spiel, dass wir nicht gut waren." Im Fußball müsse jeder mit Kritik umgehen, so Demirovic weiter. Er räumte ein, seine Stimmungslage habe ihren Teil beigetragen. Bei eigenem Erfolg hätte Demirovic wohl weit weniger Gesprächsbedarf gehabt, so musste er einen Dämpfer im Kampf um einen Startplatz im Europapokal hinnehmen.

