FC Augsburg

07:31 Uhr

FCA-Kapitän Demirovic: "Trainer hat ein neues Feuer entfacht"

Am Dienstag beendete FCA-Kapitän Ermedin Demirovic (rechts) vorzeitig das Training als Vorsichtsmaßnahme, weil er sein Knie gespürt hatte. Am Mittwoch konnte er das Trainingsprogramm wieder voll abspulen.

Plus FCA-Kapitän Ermedin Demirovic spricht über seine Eindrücke vom neuen Trainer Jess Thorup, seine persönliche Leistungssteigerung und den nächsten Gegner Köln.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Besser hätte der Einstand des neuen FCA-Trainers Jess Thorup nicht sein können. Zwei Bundesligaspiele stand er an der Seitenlinie, zweimal brachte er seine Mannschaft dazu, einen Rückstand in einen Sieg umzuwandeln. In ein 5:2 beim 1. FC Heidenheim und ein 3:2 gegen den VfL Wolfsburg. Eine positive Mini-Serie, über die sich auch FCA-Kapitän Ermedin Demirovic freut, die ihn aber nicht jene ärgerliche Schwäche seiner Mannschaft vergessen lässt, die sich schon durch die ganze Saison zieht: die instabile Defensive.

Neuer Trainer Jess Thorup lässt den FC Augsburg zweimal siegen

So war auch bei den letzten beiden Erfolgserlebnissen lange nicht sicher, in welche Richtung die Partie kippen würde. Kein einziges seiner bisherigen neun Bundesligaspiele hat der FCA zu Null beendet. "Tore haben wir immer geschossen. In der Offensive hat es nie gehapert. Wenn wir jetzt als Mannschaft noch weniger Tore kassieren und besser verteidigen, dann werden wir richtig gute Spiele zeigen", verweist Demirovic auf jenen wunden Punkt, den der FCA auch unter dem neuen Trainer noch verbessern muss. Die Null zu halten, in Führung zu gehen und eine Partie ohne "Herzrasen und Zittern" herunterzuspielen, so einen Spielverlauf würde Demirovic auch gern einmal nehmen. "Ich glaube, wir können es den Fans nicht zumuten, dass sie über 34 Spieltage 34-mal zittern müssen. Wenn ich an meine Familie denke, meine Freundin, meine Mutter, die halten das 34 Spiele so nicht aus."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen