FC Augsburg

vor 42 Min.

FCA-Kapitän Ermedin Demirovic beendet Training vorzeitig

Plus Der FCA bereitet sich auf die nächste Auswärtsaufgabe beim 1. FC Köln vor. In der ersten öffentlichen Trainingseinheit nach dem 3:2-Heimsieg gegen Wolfsburg ist die Stimmung gelöst.

Von Andrea Bogenreuther Artikel anhören Shape

Zwei Tage nach dem 3:2-Erfolg über den VfL Wolfsburg hatte das FCA-Kollektiv hörbar Spaß an der öffentlichen Trainingseinheit am Dienstagvormittag. Vor zahlreichen Kindern, die die Ferien nutzten, um Autogramme abzustauben, wurde gelacht und gejohlt, wenn in den kleinen Geschicklichkeits-Wettbewerben ein Teil gewann und die Verlierer ein paar Liegestützen abzuleisten hatten. Doch nicht weniger hoch als in den vorhergegangenen Trainingseinheiten war über 90 Minuten die Intensität, die der neue FCA-Trainer Jess Thorup und sein Team der Mannschaft abverlangten.

Hier und da ertönte dann auch sein lautstarker Pfiff, wenn sich der Coach nicht der kompletten Aufmerksamkeit seiner Spieler sicher war oder wenn es galt, neue Spielformen anzuordnen. Es ist weiterhin Zug drin im Team, das seit dem Trainerwechsel von Enrico Maaßen zum Dänen Jess Thorup nicht nur zwei Siege eingefahren, sondern auch jede Menge Selbstvertrauen getankt hat. Der Kader ist weiterhin groß, so dass sich jeder Einzelne für die kommenden Aufgaben empfehlen will.

