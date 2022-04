FC Augsburg

FCA-Kapitän Gouweleeuw steht nun in der Pflicht

Plus Vor dem wichtigen Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg muss FCA-Trainer Markus Weinzierl nicht nur den Sturm, sondern auch die Abwehr umbauen.

Von Robert Götz

An den 18. Mai 2019 will sich Jeffrey Gouweleeuw am liebsten nicht mehr erinnern. 1:8 unterlag der FC Augsburg zum Abschluss der Saison beim VfL Wolfsburg. Es war bisher die höchste Niederlage seit dem Aufstieg in die Bundesliga. Eine Vorführung. Als er darauf bei der Pressekonferenz vor dem so wichtigen Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen den VfL Wolfsburg angesprochen wird, geht der 30-jährige Innenverteidiger nur kurz darauf ein. „Ich habe zum Glück nur eine Halbzeit gespielt“, sagt er, lächelt ein wenig, um dann ernst anzufügen. „Am Sonntag ist es ein ganz anderes Spiel, damals hatten wir sehr viele Ausfälle.“

