FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw bleibt an Bord

Plus Gouweleeuw hielt beim 2:2 gegen den VfL Wolfsburg trotz Magen-Darm-Virus 70 Minuten durch. Jetzt ist er wieder fit. Auch eine Vertragsverlängerung scheint nur noch Formsache.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Es lief am vergangenen Samstag die 70. Minute in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg, als Jeffrey Gouweleeuw einfach nicht mehr konnte. 2:0 führte der FC Augsburg gegen den VfL und es schien, als hätte der FCA den Gegner im Griff, sodass der Kapitän seinen Platz in der Innenverteidigung räumen durfte.

Jeffrey Gouweleeuw leidet in der Nacht vor dem Wolfsburg-Spiel an Durchfall

Denn der hatte in seinem Einzelzimmer eine unruhige Nacht hinter sich. Erfolgreich hatte er sich die Woche über gegen den Magen-Darm-Virus, der seine Frau und seine Kinder krank gemacht hatte, gewehrt. Doch im Teamhotel in Wolfsburg kapitulierte sein Immunsystem kurzzeitig. "Ich hatte Durchfall und schlief nicht gut. Ich konnte nicht frühstücken und habe den ganzen Vormittag geschlafen. Beim Mittagessen habe ich noch ein wenig Suppe gegessen, es wurde mir aber wieder schlecht", erzählt Gouweleeuw am Donnerstagmittag nach dem Vormittagstraining. "Ich habe mit dem Trainer ausgemacht, dass wir schauen, wie es beim Warmlaufen geht. Danach habe ich gesagt, ich will spielen, aber ich bin nicht bei 100 Prozent. Kurz vor dem Spielbeginn haben wir letztlich entschieden, dass ich spiele. In der 70. Minute war ich dann einfach kaputt."

