FCA-Keeper Gikiewicz hält gegen Bayern alles und spricht dann von Abschied

Plus Mit spektakulären Paraden sicherte Rafal Gikiewicz den FCA-Sieg gegen die Bayern. Aber unter den allgemeinen Jubel mischte er selbst auch einige Misstöne.

"Gikiewicz, Gikiewicz, Gikiewicz", dröhnte es am späten Samstagabend von der Ulrich-Biesinger-Tribüne. Die glückseligen Fans des FC Augsburg feierten ihren Helden, der den 1:0 (0:0)-Sieg gegen den FC Bayern München mit seinen weiß-blauen Torwarthandschuhen festgehalten hatte. Und Gikiewicz nahm die Huldigungen entgegen. Der 34-jährige Pole ist auf dem Platz ein Fußball-Profi wie ihn die Fans lieben. Mit Gefühlen, Emotionen und seit ein paar Wochen mit überragenden Leistungen.