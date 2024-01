FCA komplettiert sein Co-Trainerteam mit einem Dänen

Der FC Augsburg hat einen weiteren Co-Trainer verpflichtet. Welche Aufgaben Lars Knudsen beim Fußball-Bundesligisten übernehmen wird.

Die Erkenntnis ist nicht neu: Standardsituationen eignen sich dazu, Spiele in die gewünschte Richtung zu lenken. Führen andere Mittel nicht zum Erfolg, kann ein Eckball oder ein raffiniert getretener Freistoß entscheiden. Auf der anderen Seite hilft gutes Stellungsspiel und Verhalten, Gegentore nach Flanken zu verhindern. Längst verfügen Profiteams über Spezialisten, die sich ausschließlich mit der Thematik ruhender Bälle beschäftigen. Der FC Augsburg wird sich künftig von einem Dänen Unterstützung holen. Lars Knudsen wird mit den Spielern daran arbeiten, das Abwehr- und das Angriffsverhalten nach Standardsituationen zu verbessern. Bislang deckte diesen Bereich Co-Trainer Jonas Scheuermann ab, der weiterhin zum Trainerstab gehört.

Auf seiner Vereinsseite machte der Fußball-Bundesligist die Personalie vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (Sonntag, 17.30 Uhr/DAZN) publik. FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic äußert sich zum Engagement von Knudsen folgendermaßen: "Lars hat uns in den Gesprächen mit seiner eindrücklichen Expertise zum Thema Standards überzeugt und darin bestärkt, dass wir uns rund um diesen wichtigen Bereich noch weiter in den Details vertiefen müssen." Mit seiner Erfahrung werde er das Trainerteam optimal ergänzen, so Jurendic. "Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschen Lars einen guten Start beim FCA."

Lars Knudsen war in England und den USA tätig

Zunächst haben sich der Bundesligist und Knudsen auf eine Zusammenarbeit bis Saisonende verständigt. Der 46-jährige Däne wird schon beim Spiel in Mönchengladbach auf der Trainerbank sitzen. Mit Knudsen holt sich Cheftrainer Jess Thorup einen Vertrauten vergangener Tage als Unterstützung. Knudsen arbeitete zuletzt beim englischen Premier-League-Klub Leicester City und war zwischen Juli 2022 und März 2023 für die US-amerikanische Nationalmannschaft als Standardtrainer tätig. Mit Thorup verbindet den Uefa-Pro-Lizenz-Inhaber und ehemaligen Jugendnationaltrainer Dänemarks eine gemeinsame Zeit beim FC Midtjylland. Dort war Knudsen rund zweieinhalb Jahre lang Thorups Co-Trainer.

