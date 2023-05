FCA-Leihgabe Ricardo Pepi gibt es beim FC Groningen im Sonderangebot

Plus Ricardo Pepi wirbt für die herabgesetzten Trikots des FC Groningen. Das unglückliche Marketing steht sinnbildlich für das Auf und Ab der Leihgabe des FC Augsburg.

Auf der Homepage des FC Groningen wirbt Ricardo Pepi zurzeit mit seinem typischen breiten Lächeln für eine Rabattaktion. 50 Prozent gibt es auf die aktuellen Trikots. Es herrscht Ausverkauf beim niederländischen Erstligisten. Denn der ist praktisch abgestiegen. Vier Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand des FC Groningen (17 Zähler) auf den Relegationsplatz, den SBV Excelsior belegt, elf Punkte.

Den Absturz des Heimatvereins von Ex-Bayern-Star Arjen Robben konnten auch die Tore von Ricardo Pepi nicht verhindern. Elf Treffer hat der 20-jährige US-Amerikaner bisher erzielt. Dafür hatte der Klub aus der Hauptstadt der Provinz Groningen, 180 Kilometer nordöstlich von Amsterdam gelegen, den Stürmer vom FC Augsburg für ein Jahr ausgeliehen. Pepi lieferte, aber der Klub bietet derzeit ein desaströses Bild. So musste am 23. April das wichtige Abstiegsduell gegen NEC Nijmegen nach 18 Minuten beim Stande von 0:0 abgebrochen werden, weil der Schiedsrichter-Assistent von einem Bierbecher getroffen wurde.