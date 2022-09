FC Augsburg

16:54 Uhr

FCA-Leihgaben Malone und Pepi machen Werbung in eigener Sache

Plus Beim FCA hatten die beiden Stürmer so gut wie keine Chance auf Spielzeit. Jetzt zeigte das Offensiv-Duo, dass die Luftveränderung vielleicht ganz gut tut.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Die beiden Leihstürmer des FC Augsburg, Maurice Malone und Ricardo Pepi, sorgten am Wochenende für positive Schlagzeilen beim Wolfsberger AC in Österreich und beim FC Groningen in den Niederlanden. Ein Überblick über die Leihgaben des FC Augsburg:

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen