FCA-Manager Stefan Reuter rät dem DFB zu einem Sportdirektor

Plus Der Sport-Geschäftsführer des FC Augsburg hat sich intensiv mit der Fußball-Weltmeisterschaft beschäftigt. Für einen WM-Talk, auf einem Kreuzfahrtschiff. Er hätte sich eine andere Aufarbeitung des deutschen Desasters gewünscht.

Dick eingepackt in einem langen schwarzen Anorak des Ausrüsters und mit einer blauen Wollmütze auf dem Kopf verfolgte Stefan Reuter, der Sport-Geschäftsführer des FC Augsburg am Samstag den 3:0 (3:0)-Testspielsieg seines Teams gegen die Grashoppers Zürich.