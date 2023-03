FCA-Mittelfeldmotor Niklas Dorsch ist zurück – und hat eine Rechnung offen

Plus Niklas Dorsch feierte gegen Hertha BSC nach neun Monaten Verletzungspause sein Startelf-Comeback beim FC Augsburg. Warum er mit Werder Bremen eine Rechnung offen hat.

Als ihm ausgerechnet Florian Niederlechner, der wenige Wochen zuvor vom FC Augsburg zu Hertha BSC gewechselt war, am Samstag nur zwei Minuten nach dem Anpfiff den Ball im Spielaufbau abgenommen hatte und so den ersten gefährlichen Konter der Gastgeber einleitete, da war Niklas Dorsch gar nicht begeistert. „Da war der erste Kontakt von mir nicht gut. Es war auch ein Weckruf für mich, jetzt ist wieder Bundesliga.“