FCA möchte mit jungen Spielern Fahrt aufnehmen

Rafting im Trainingslager in Österreich: (von links) Maximilian Bauer, Maurice Malone, Betreuer Christoph Schade, Patric Pfeiffer, Felix Uduokhai, Tomas Koubek und ein Guide des Veranstalters.

Plus Mit grundlegenden Veränderungen möchte der FC Augsburg dem jährlichen Abstiegskampf entkommen. Im Personal steckt Entwicklungspotenzial, es birgt allerdings auch Risiken.

Von Johannes Graf

Dass der FC Augsburg bis in die Schlussphase einer Saison hinein zittern muss, darin hat der Fußball-Bundesligist Routine entwickelt. So knapp wie in der vergangenen Spielzeit war es allerdings selten zuvor. Ein Treffer der Stuttgarter – und der FCA hätte die Relegation bestreiten müssen. Die Verantwortlichen hat das zu einer umfassenderen Saisonanalyse als üblich veranlasst. Diese wirkt sich vor allem personell aus.

Wie möchte der FC Augsburg den Trend vergangener Jahre stoppen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

