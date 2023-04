FCA muss gegen RB Leipzig auf fünf Spieler verzichten – Koubek im Tor

Am Samstag spielt der FCA gegen Champions-League-Anwärter RB Leipzig. Trainer Enrico Maaßen darüber, wie er die vielen Verletzten kompensieren will und was jetzt im Abstiegskampf zählt.

Der FC Augsburg braucht nach der 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln am vergangenen Wochenende dringend Punkte, um wieder Abstand zu den Abstiegsplätzen zu gewinnen. Mit einem Sieg gegen Köln hätte der FCA bereits einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen können, doch nun sind nur noch sechs Punkte Vorsprung auf Stuttgart übrig, die auf dem Relegationsplatz stehen.

Am Samstag wartet auswärts Angstgegner RB Leipzig auf den FCA. Seit zehn Bundesligaspielen konnte Augsburg nicht mehr gegen die Leipziger, die aktuell auf Tabellenplatz vier stehen, gewinnen. FCA-Trainer Enrico Maaßen sprach am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel ...

... über die verletzten und gesperrten Spieler des FC Augsburg

Auch gegen RB Leipzig muss der FCA auf fünf verletzte Spieler verzichten, außerdem auf den weiterhin rot-gesperrten Ermedin Demirović. Mërgim Berisha habe noch nicht wieder mit der Mannschaft trainiert, sagte Enrico Maaßen. Er falle deshalb aus. Auch Kelvin Yeboah, Reece Oxford und Niklas Dorsch sind noch nicht wieder fit. Torwart Rafal Gikiewicz fällt ebenfalls definitiv wegen seiner verletzten Schulter aus – im Tor steht gegen Leipzig sein Ersatzmann Tomas Koubek. Wieder zurück nach seiner Sperre sei hingegen Mads Pedersen.

... über den FCA-Gegner am Samstag RB Leipzig

RB Leipzig sei "mit und gegen den Ball sehr sehr gut", sagte Maaßen. Sie seien eine sehr gute Mannschaft. Trotzdem gehe es für den FC Augsburg darum, in Leipzig "etwas mitzunehmen". Das werde nicht einfach. Seine Mannschaft müsse die "bestmögliche Performance abrufen". Maaßen setzt auf das gleiche Mittel wie im Hinspiel, das 3:3 endete: "Es geht nur übers Kollektiv", so der FCA-Trainer.

... über die Niederlage gegen Köln am vergangenen Wochenende

FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw äußerte nach dem Köln-Spiel heftige Kritik an der eigenen Mannschaft. Maaßen zeigte Verständnis für seinen Ärger, der jedoch nicht überbewertet werden solle. Es sei ein "emotionales Statement nach dem Spiel gewesen". Dennoch blickt auch Maaßen kritisch auf das Spiel zurück. "Wir haben die Tore zu einfach bekommen", obwohl der FCA eigentlich ein gutes Spiel gemacht habe. "Bis zum 3:1 waren wir richtig gut im Spiel", so Maaßen. Die frühen Tore hätten aber unnötig Kraft gekostet. "Wir haben gerade nicht die Phase, wo wir das Quäntchen Glück auf unserer Seite haben", sagte der FCA-Trainer. Mit 29 Punkten habe der FCA aber den Klassenerhalt weiterhin selbst in der Hand.

Lesen Sie dazu auch

... über Augsburger Spieler, denen eine Gelb-Sperre droht

Trotz einiger Spieler, denen bei der nächsten gelben Karte eine Sperre droht, will Maaßen die Mannschaft nicht umstellen – etwa mit Blick auf das wichtige Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten Stuttgart in der Folgewoche. "Das nächste Spiel ist das wichtigste", so Maaßen. "Die personelle Situation gibt es gar nicht her, dass wir darüber nachdenken, Spieler nicht aufstellen."

... über die Aussagen von Ricardo Pepi

Ricardo Pepi hatte unter der Woche geäußert, nicht zum FCA zurückkehren zu wollen. Enrico Maaßen wollte sich dazu auf der Pressekonferenz nicht äußern. "Stefan (Reuter, Anm. d. Red.) hat in dieser Woche etwas dazu gesagt. Wir tun gut daran, uns zusammenzusetzen und darüber intern zu sprechen", so Maaßen.

... über den Abstiegskampf

"Wir brauchen auf jeden Fall Punkte", sagte Maaßen. Und ergänzte: "Es ist besser, wenn du sie schnell holst." Hierzu müsse seine Mannschaft an die eigene Stärke glauben. Das Team habe sich über die Saison sehr gut entwickelt.