FC Augsburg

vor 51 Min.

FCA-Neuzugang Dion Beljo könnte gleich die Hauptrolle spielen

Plus Erst seit einer Woche ist Dion Beljo ein Spieler des FC Augsburg. Doch schon am Sonntag könnte er beim Bundesliga-Restart gegen Borussia Dortmund in der Startelf stehen.

Von Robert Götz

Das erste deutsche Wort, das Dion Beljo auf dem Trainingsplatz des FC Augsburg gelernt hat, ist „Gegenpressing“. Den Gegner nach einem Ballverlust schnell wieder unter Druck setzen ist einer der taktischen Varianten, mit der FCA-Trainer Enrico Maaßen nach der Winterpause den FCA in der Bundesliga halten soll. Der 20-jährige Stürmer, vom kroatischen Erstligisten NK Osijek gekommen, soll dabei helfen. Quasi im Crashkurs.

