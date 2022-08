FCA-Neuzugang Elvis Rexhbecaj findet auch keine Lösung

Plus Der FCA holte Elvis Rexhbecaj, um im Mittelfeld mehr Durchschlagskraft und Kreativität zu haben. Bei der 0:1-Niederlage gegen Hoffenheim gelingt das dem 24-Jährigen nicht.

Zweimal stand Elvis Rexhbecaj bei der 0:1-(0:1)-Auswärtsniederlage bei der TSG Hoffenheim im Mittelpunkt. Es war irgendwann in der ersten Hälfte, als der Mittelfeldspieler des FC Augsburg endlich einmal im freien Raum vor der Hoffenheimer Abwehrkette auftauchte. Doch anstatt es selbst zu versuchen, versuchte er Ricardo Pepi anzuspielen. „Wenn er da aufdreht und Richtung letzte Kette geht, haben wir ein 4 gegen 3“, sagt Reuter. „Das sind solche Situationen, in denen wir mehr rausholen müssen.“