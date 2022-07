FC Augsburg

11:49 Uhr

FCA-Neuzugang Ermedin Demirovic und seine Beziehung zum DFB-Pokal

So nah und doch so weit entfernt. Ermedin Demirovic musste am DFB-Pokal vorbeigehen.

Plus Ermedin Demirovic, der neue Stürmer des FC Augsburg, stand mit seinem alten Verein SC Freiburg im Mai im Pokalfinale gegen RB Leipzig. Doch in die Hand nehmen durfte der 24-Jährige die Trophäe nicht.

Von Robert Götz

Es gibt dieses eine Bild, das FCA-Neuzugang Ermedin Demirovic immer in den Sinn kommt, wenn er auf das DFB-Pokalfinale mit dem SC Freiburg im Mai angesprochen wird. Es zeigt ihn, wie er gedankenverloren an der goldenen Trophäe, die aus 210 Gramm Feingold, zwölf Turmalinen, zwölf Bergkristallen, 18 Nephriten sowie ein in Jade gestanztes DFB-Emblem besteht, gedankenverloren vorbeiläuft. „Ich habe ihn nicht so wahrgenommen. Da sind mir ganz andere Sachen durch den Kopf gegangen“, sagt der Stürmer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen