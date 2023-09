FC Augsburg

FCA-Neuzugang Kevin Mbabu: Der Terrier mit den drei Hunden

Plus Kevin Mbabu soll dem FC Augsburg auf der rechten Abwehrseite Stabilität verleihen. Eine erste Kostprobe lieferte er beim Test gegen die SpVgg Greuther Fürth ab.

Von Robert Götz

Kevin Mbabu lächelte und schien richtig glücklich am frühen Donnerstagnachmittag. Endlich durfte er wieder einmal im Trikot einer Mannschaft auf dem Platz stehen. Auch wenn es nur ein Testspiel auf dem Trainingsgelände seines neuen Arbeitgebers, dem FC Augsburg, gegen die SpVgg Greuther Fürth war. Auch wenn es nur eine Halbzeit war. Den 2:1-Sieg wollte der 28-Jährige nicht überbewerten, aber trotzdem: "Ich denke, wir haben eine gute Leistung gezeigt gegen eine athletisch starke Mannschaft und zwei Tore gemacht."

FCA-Verteidiger Kevin Mbabu ist in der Schweiz geboren und Nationalspieler

Erst am letzten Tag der Transferperiode in Deutschland hatte der FCA die Leihe mit dem FC Fulham in trockene Tücher gebracht. Sehr zur Freude von Mbabu. "Ich habe nach einer Lösung gesucht, bei der ich regelmäßig spielen kann. In Augsburg kann ich das." Dort soll der Schweizer mit Wurzeln in der Demokratischen Republik Kongo die Baustelle auf der rechten Abwehrseite beenden.

