FC Augsburg

11:48 Uhr

FCA-Neuzugang Mergim Berisha steht vor dem Spiel gegen Hertha BSC im Fokus

Plus Mergim Berisha, der Neuzugang von Fenerbahce Istanbul steht gegen Hertha BSC auf jeden Fall im Kader. Ob er von Beginn an spielen wird, ließ FCA-Trainer Enrico Maaßen offen.

Von Robert Götz

Am Donnerstag um kurz nach 18 Uhr hat Enrico Maaßen seinen ersten Stresstest als Bundesligatrainer hinter sich gebracht: das Transferfenster ist geschlossen. Der Trainer des FC Augsburg hat jetzt Planungssicherheit. „Ich denke, mit Mergim Berisha haben wir uns noch einmal verstärkt. Wir sind zufrieden. Wir wissen jetzt: Das ist der finale Kader. Wir werden zusammenrücken. Das haben wir von vornherein gesagt, dass das jetzt in der Phase wichtig ist“, sagte er bei der Spieltagspressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) gegen Hertha BSC in der WWK-Arena.

