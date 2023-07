FC Augsburg

vor 48 Min.

FCA-Neuzugang Okugawa: "Mein Traum ist das Nationalteam"

Nach Verletzung wieder am Ball: Masaya Okugawa beim Kopfball-Spiel im Trainingslager in Schladming.

Plus Nach etlichen Leihen und einem Abstieg aus der zweiten Bundesliga erhofft sich Masaya Okugawa vom Wechsel zum FC Augsburg einen Karriereschub.

Von Johannes Graf Artikel anhören Shape

Im Testspiel gegen Besiktas Istanbul kam Masaya Okugawa noch nicht zum Einsatz, auch gegen den FC Kufstein und die PSV Eindhoven wird das nicht der Fall sein. Danach allerdings, wenn das Trainingslager im österreichischen Schladming abgeschlossen ist, möchte der Japaner das Training vollumfänglich mitmachen und sich an Spiele herantasten. Okugawa hatte sich Anfang Mai das Schlüsselbein gebrochen, eine Platte wurde eingesetzt, die er ein Jahr lang im Körper behalten soll. Kommende Woche werden Bilder angefertigt, danach weiß der 27-Jährige, ob er sich voll belasten und Zweikämpfe führen darf. Ein wenig Schmerzen habe er noch, gesteht der Spieler. Am Sonntagvormittag trainierte er auf dem gepflegten Grün des SV Union Haus dennoch wieder mit Ball.

Später sitzt Okugawa in einem der grau karierten Sessel der Hotellobby. Er ist zurück in Österreich, wo die Abenteuerreise nach Europa ihre erste Station hatte. In der Alpenrepublik, umgeben von Bergen, machte er erste Erfahrungen. Wirklich ankommen war allerdings schwer. Okugawa musste sich nicht nur einer anderen Kultur stellen, er musste sich wiederholt an eine neue Umgebung, einen neuen Arbeitsplatz und neue Mitspieler anpassen. 2015 wechselte er aus der zweiten japanischen Liga zu Red Bull Salzburg. Klub und Liga waren ungewohnt, aber Okugawa machte das Beste daraus. "Für mich waren die Unterschiede nicht so groß. In acht Jahren habe ich viel dazugelernt. Mit jedem Jahr wird es einfacher", betont Okugawa, der leise spricht, mit der deutschen Sprache zu kämpfen hat, sich aber redlich bemüht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen