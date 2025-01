Noahkai Banks gibt sein Startelfdebüt beim FCA

Gelingt dem FC Augsburg heute die Revanche für das 0:4 im August gegen den 1. FC Heidenheim? Der FCA hat da noch etwas gutzumachen, war er doch beim zweiten Saisonspiel in Heidenheim bei brütender Hitze chancenlos. Es war der höchste Sieg der Heidenheimer bisher in der Bundesliga. Kurz zuvor war Niklas Dorsch vom FCA nach Heidenheim gewechselt, beim direkten Duell war er noch nicht im Kader der Heidenheimer. Und auch heute fehlt der Mittelfeldspieler mit einer Innenband-Verletzung.

Der 1. FC Heidenheim steht auf dem Relegationsplatz

Überhaupt läuft es nicht für die Gäste in ihrer zweiten Bundesliga-Saison. Heidenheim hat nach dem 18. Spieltag bereits so viele Niederlagen auf dem Konto (zwölf) wie nach der kompletten ersten Bundesliga-Saison 23/24 und steht mit 14 Punkten vor dem 19. Spieltag auf dem Relegationsplatz. Zuletzt gab es eine ernüchternde 0:2-Heimniederlage gegen den FC St. Pauli, dem nächsten Gegner des FCA am kommenden Wochenende.

Noahkai Banks steht in seinem vierten Bundesliga-Spiel für den FCA erstmals in der Startelf

Mit einem Sieg könnte der FCA den Vorsprung auf die Heidenheimer auf elf Punkte ausbauen. Dafür hat FCA-Trainer Jess Thorup die Bremen-Startelf auf drei Positionen verändert. Das 18-jährige Eigengewächs Noahkai Banks, der in Dietmannsried im Oberallgäu aufgewachsen ist, kommt in seinem vierten Bundesligaspiel zu seinem Startelf-Debüt und ersetzt den gesperrten Cédric Zesiger. Der Schweizer muss nach seiner fünften Gelben Karte (vier davon bei Wolfsburg) pausieren.

Außerdem fehlen Henri Koudossou (muskuläre Probleme) und Kristijan Jakić (Muskelverhärtung). Dafür kehrt Marius Wolf in die Anfangsformation zurück. Banks, der seit der U10 beim FCA spielt, bekommt in der Innenverteidigung den Vorzug vor Keven Schlotterbeck, der nach überstandener Verletzung auf der Bank sitzt.

Kristijan Jakic fehlt gegen Heidenheim mit einer Muskelverhärtung.

FC Augsburg blieb in den letzten beiden Heimspielen gegen Leverkusen und Stuttgart ohne Tor

Der 2:0-Auswärtssieg in Bremen war der zweite 2:0-Erfolg in der Fremde, den Mitte der Englischen Woche hatte der FCA 2:0 bei Union Berlin gewonnen und damit ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben. Diesen positiven Trend will Thorup jetzt fortsetzen. „Wir wollen unser Heimgesicht zeigen und die Punkte einfahren. Jeder Spieler versprüht Freude und hat Lust auf das Duell am Samstag“, sagte er bei der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag. Allerdings ging der FCA in den letzten beiden Heimspielen gegen Meister Leverkusen (0:2) und Vize-Meister Stuttgart (0:1) torlos. In seiner Bundesliga-Historie blieb der FCA zu Hause noch nie dreimal hintereinander ohne Treffer.