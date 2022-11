FCA-Trainer Maaßen warnt: "Bochum will uns unten reinziehen"

Zum Jahresabschluss empfängt der FC Augsburg den VfL Bochum. FCA-Trainer Enrico Maaßen ist sich der Bedeutung der Partie bewusst.

Es war ein wilder Ritt in der Hauptstadt, der mit einem achtbaren Remis endete. Der FC Augsburg konnte beim Tabellendritten Union Berlin, nun Tabellenzweiter, in der englischen Woche beim 2:2 einen Punkt entführen.

Am Samstag steht nun der Jahresabschluss beim Heimspiel gegen den VfL Bochum an. Es ist die letzte Bundesliga-Partie der Hinrunde, die wegen der WM 2022 verkürzt wurde.

FCA-Trainer Enrico Maaßen zeigte sich vor dem Spiel angespannt, ist sich der Bedeutung bewusst. Er sprach in der Pressekonferenz am Freitag...

...über das Augsburger Personal gegen den VfL Bochum:

Bei Mats Pedersen ist es so, dass er nicht dabei sein kann. Er hat Probleme mit dem Oberschenkel. Auch Raphael Framberger kann nicht dabei sein. Mergim Berisha ist fraglich, bei Rafał Gikiewicz sollte es aber gehen. Bei Florian Niederlechner ist alles okay.

...über den Fitnesszustand von Mergim Berisha:

Es ist immer die gleiche Geschichte, die er hat. Es ist wichtig, dass jetzt die Pause kommt, damit man das abschließend behandeln kann. Wir müssen sehen, wie er sich beim Abschlusstraining fühlt. Stand jetzt spielt er nicht. Wenn er sich gut fühlen sollte, dann besteht die Chance, dass er zum Einsatz kommt.

...über die Bedeutung des Spiels gegen Bochum:

Man muss nur auf die Tabelle schauen. Bochum will uns unten reinziehen. Wir haben die Möglichkeit, wegzukommen. Es geht darum, dass wir dieses Spiel gewinnen. Es ist ein wichtiges Spiel, aber auch der Punkt, den wir bei Union mitgenommen haben, war sehr wichtig.

...über die Torgefahr im Team hinter der Sturmreihe:

Auch die anderen Jungs dürfen Tore schießen, es ist nicht so, dass wir es ihnen verbieten. Bei Union war es ein Spiel, in denen die Stürmer viele Chancen bekommen haben, das war gut so. Es wäre aber schön, wenn sich die Tore auch in die hinteren Reihen verteilen würden.

...über die Einstellung in der Partie bei Union Berlin:

Zum Ende hin hatten wir eine andere Haltung. Wir waren nicht mit dem Punkt zufrieden, aber waren bereit, ihn zu verteidigen. Wir haben nicht alles nach vorne geworfen, weil Union brandgefährlich war. Wir sind froh, dass wir das schwierige Spiel mit einem Punkt abschließen konnten. Es gibt nicht viele Mannschaften, die dort zwei Tore schießen. Trotzdem brauchen wir eine noch bessere Leistung gegen Bochum, um zu gewinnen. Bei der Aggressivität hat uns Union schon noch etwas vorgemacht. Das habe ich der Mannschaft auch gesagt.

...über die Startelf-Chancen von Reece Oxford und Felix Uduokhai:

Bei Reece ist es zu früh, ihn von Beginn an reinzwerfen. Bei Felix ist es denkbar, dass er startet.

...über die Bilanz seiner ersten Hinrunde in Augsburg:

Ich will vor dem Spiel gegen Bochum keine Bilanz ziehen. Es ist ein wichtiges Spiel. Wenn wir das Spiel gewinnen, dann ist es mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, eine sehr ordentlich Runde. Für den Sieg müssen wir jetzt erstmal hart arbeiten und dann können wir danach darüber sprechen.

...über die Stärken des VfL Bochum:

Sie pressen sehr hoch und spielen geradlinig in die Spitze. Sie haben gute Fußballer in den eigenen Reihen, die ein Spiel gestalten können. Es geht darum, die Räume gut zu verteidigen. Philipp Hofmann muss man immer das Gefühl geben, dass du da bist, auch wenn du nicht jeden Ball bekommen kannst. Es wird eine Herausforderung, die wir aber lösen können. Wir brauchen vollen Fokus auf diese Partie.

...über die frühe Auswechslung von Maximilian Bauer in Berlin:

Ich glaube, dass sich Maxi bei uns sehr gut entwickelt hat. Es ist völlig normal als junger Spieler, dass es auch mal nicht so läuft. Es kann durchaus sein, dass Maxi am Samstag wieder in der Startelf steht.

...über die Augsburger WM-Fahrer Carlos Gruezo (Ecuador), Robert Gumny (Polen) und Ruben Vargas (Schweiz):

Carlos hat sich zu einer festen Säule bei uns entwickelt. Er spielt eine konstante Saison und wir wissen genau, was wir von ihm bekommen. Er ist ein Abräumer und hat ein großes Herz. So spielt er auch für die Nationalmannschaft. Er bestreitet das Eröffnungsspiel. Ich freue mich, dass er dabei ist.

Robert Gumny hat sich gerade im Offensivspiel sehr entwickelt. Er bringt viele gefährliche Flanken und hat ein Tor erzielt. Er hat Chancen Einsatzminuten bei den Polen zu bekommen. Bei ihm geht die Entwicklung ganz klar nach oben.

Ruben Vargas fehlt nach seiner Verletzung sicherlich noch die Konstanz. Er hat aber außergewöhnliche Fähigkeiten mit dem Ball und ein tolles Tempo. Er ist ein großartiger Junge und ein toller Mensch.

...über Ricardo Pepi, der nicht für den Kader der USA nominiert wurde:

Bei Pepi waren wir ein Stück weit verwundert, weil er bei Groningen gute Leistungen gezeigt hat. Es ist aber die Entscheidung des Nationaltrainers und die muss man akzeptieren.