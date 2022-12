FCA-Präsident Markus Krapf: "Hatte das Gefühl, dass man etwas zu verbergen hat"

Plus Markus Krapf erklärt seine größten Ziele mit dem FCA, warum er seinem Vorgänger Klaus Hofmann kritisch gegenübersteht und wieso er keinen Cent Gehalt von seinem Verein erhält.

In diesen Tagen geht die WM in Katar zu Ende. Neben ihrem Amt als FCA-Präsident betreiben Sie die Fußball-Kneipe 11er. Für die Dauer des Turniers wollte jemand den gesamten erwarteten Umsatz übernehmen – falls die Kneipe keine WM-Spiele zeigt. Das haben Sie abgelehnt.