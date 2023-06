FC Augsburg

vor 20 Min.

FCA-Profi Bauer: "Bin nicht der Typ, der sich einen großen Kopf macht"

Plus Beim FC Augsburg hat Maximilian Bauer eine ordentliche Saison absolviert. Während seine Mitspieler urlauben, wartet auf ihn ein großes Turnier.

Von Johannes Graf

Eine längere Pause war Maximilian Bauer diesmal nicht vergönnt. Eine Woche Urlaub blieb dem Spieler des FC Augsburg nach dem nervenaufreibenden Saisonfinale, in dem der Bundesligist nur knapp der Relegation gegen den Abstieg entging. "Ich wollte nichts von Fußball wissen", betont Bauer. Wenige Tage Ruhe bekam der Innenverteidiger, ehe seine Saison in die Verlängerung ging. Der Anlass dafür war jedoch ein freudiger. Bauer war für den Kader der U21-Nationalmannschaft nominiert worden, die bei der Europameisterschaft in Georgien und Rumänien ihren Titel verteidigen möchte. Aus dem erweiterten Kader ist inzwischen der endgültige geworden. Und Bauer ist dabei.

Derzeit bereitet sich die Mannschaft in einem Trainingslager in Südtirol auf das Turnier vor, am Sonntag reist der DFB-Tross nach Georgien, um sich auf das erste Gruppenspiel gegen Israel einzustimmen (18 Uhr, live Sat.1). Für die Spieler bedeutet das: in Form kommen, zugleich aber auch bei Trainer Antonio di Salvo einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Bauer strahlt dennoch die Bierruhe eines Niederbayern aus. Erwartungsfroh, aber unaufgeregt. Wie er sich stets in Augsburg präsentiert, so gibt er sich auch jetzt, ein paar Tage vor seinem ersten großen Turnier. In den vergangenen beiden Jahren ist der 23-Jährige gereift, nach der Premierensaison bei Greuther Fürth hat er beim FCA den nächsten Schritt seiner Karriere gemacht. Zwar musste der Abwehrspieler bis zur letzten Spielminute um den Klassenerhalt bangen, seine persönliche Bilanz nach seiner FCA-Premierenspielzeit fiel allerdings ordentlich aus. In 27 Spielen kam er zum Einsatz, 20 Mal stand er in der Startformation von Trainer Enrico Maaßen.

