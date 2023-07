FC Augsburg

06:00 Uhr

FCA-Profi Dorsch zum Kapitänsamt: "Ich bin bereit dafür"

Plus Niklas Dorsch hat sportlich ein schwieriges Jahr hinter sich. Dem gegenüber steht privates Glück. In der kommenden Saison soll der 25-Jährige noch mehr Verantwortung übernehmen.

Von Johannes Graf

Wenn man so möchte, erzählen die zahlreichen Tattoos von Niklas Dorsch eine Geschichte. Seit zwei Jahren steht der Mittelfeldspieler beim FC Augsburg unter Vertrag. Hätten den 25-Jährigen in dieser Zeit nicht derart viele, teils langwierige Verletzungen ereilt, wäre sein Körper nicht ein solches Kunstwerk. Er habe stets vorgehabt, sich weitere Motive in die Haut stechen zu lassen, erzählt Dorsch. Weil diese Erinnerungen vorwiegend in Phasen entstanden, in denen er nicht Fußball spielen konnte, stünden sie in einem gewissen Zusammenhang, meint Dorsch. Als weitere bleibende Erinnerungen stecken im Mittelfuß und in der Schulter mit Schrauben fixierte Platten, die dortbleiben, sollten sie keine Probleme verursachen.

Eigentlich sollten Szenen auf dem Platz im Gedächtnis bleiben. Dorsch war im Sommer 2021 als amtierender U21-Europameister nach Augsburg gewechselt. Bei einem etablierten Bundesligisten zur Stammkraft aufzusteigen, war als nächster Karriereschritt vorgesehen. Das gelang. Dorsch stand in 27 Spielen in der Startelf und kam 30-mal zum Einsatz. Auf die erste folgte jedoch eine zweite Spielzeit zum Vergessen. Wegen eines Mittelfußbruchs verpasste er beinahe die komplette Vorrunde, in der Rückrunde fehlte er oft krank oder wegen einer Nasen-OP. Dem gegenüber stand das private Glück, dass der gebürtige Oberfranke seit seinem Wechsel nach Augsburg gefunden hat. In München hat er seine Freundin kennengelernt. "Ich fühle mich privat sehr wohl und bin sehr glücklich mit der Stadt, der Umgebung und dem Verein. Vor allem aber damit, dass meine Familie und meine Freundin in der Nähe sind." Menschlich sei er seitdem sehr gereift, fügt er hinzu.

